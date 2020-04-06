Коалиция договорилась направить на поддержку латвийских СМИ два миллиона евро

В качестве поддержки СМИ, пострадавшим из-за связанного с пандемией COVID-19 кризиса, государство выделит из средств на непредвиденные расходы 2,04 млн евро. Об этом после заседания коалиции сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Критерии, по которым будут выбираться достойные поддержки СМИ, пока не установлены.

599 492 евро выделены на поддержку печатных СМИ и интернет-порталов, 223 737 евро пойдут на покрытие затрат по доставке прессы, а 217 699 евро будут направлены на поддержку электронных СМИ.

Рабочая группа под руководством министров финансов Яниса Рейрса поддержала выделение денег СМИ, поскольку "медиа в это время являются стратегически важной отраслью, особенно с точки зрения национальной безопасности".

Председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш ранее заявил, что латвийская медиаиндустрия в настоящее время находится на грани краха.

Он пояснил, что рекламодатели, ссылаясь на форс-мажор, начали массово расторгать рекламные договоры, из-за чего катастрофически упали доходы как общественных, так и в особенности коммерческих СМИ.

Как отметил Аболиньш, за последний месяц доходы СМИ в среднем сократились на 50%, а в отдельных случаях даже на 70-80%.

"Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация", — подчеркнул Аболиньш.