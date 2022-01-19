Коалиция договорилась о мерах господдержки для жителей из-за подорожавших энергоресурсов: НДС не снизят
Foto: LETA

Политические партии правительственной коалиции концептуально договорились о пакете мер поддержки для жителей и бизнеса в связи с подорожавшими энергоресурсами, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаевс. В пакет поддержки не включается ранее обсуждавшееся правительством временное снижение ставки налога на добавленную стоимость на газ и электроэнергию.

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Общая сумма, которая потребуется для реализации пакета мер поддержки, составит примерно 250 миллионов евро. Окончательное решение по всем мерам пока не принято, правительство планирует принять необходимы постановления на заседании во вторник, 25 января.

Партнёры по коалиции договорились, что меры поддержки будут введены на четыре месяца с января по апрель включительно, а отдельные меры, например, увеличенное пособие на жилье, будут действовать до конца нынешнего года.

В пакет входят следующие меры:

  • государство полностью компенсирует расходы на подключение к электросети и компонент обязательной закупки (OIK),
  • вводится новое пособие на детей - по 50 евро в месяц на каждого ребенка, в том числе и на учащихся в возрасте до 24 лет,
  • вводится новое пособие для пожилых людей и инвалидов - 20 евро в месяц независимо от статуса вакцинации.

Кроме того, коалиция договорилась увеличить сумму пособия на жилье, а также о выплате домохозяйствам компенсации при экстремальном подорожании отопления и газового отопления.

Введение дополнительного пособия для пожилых людей означает, что вакцинированные пенсионеры, уже сейчас получающие 20 евро в месяц, получат дополнительное пособие на ту же сумму.

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