Коалиция допускает, что тестирование на Covid-19 на рабочих местах будет добровольным, а не обязательным

Из-за того, что у жителей нет ясности с тем, как будут раздаваться бесплатные антигенные тесты самостоятельного использования на Covid-19, совет коалиционных партий рассмотрит на своем заседании возможность отказаться от идеи сделать подобное тестирование обязательным. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Сандис Сабаев.

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Однако причина, похоже, не только в недостаточной информированности жителей. По словам Сабаева, согласно имеющейся у премьер-министра информации, закупка, в рамках которой Государственный оборонный центр закупок и логистики обороны решил заключить первый договор о поставке антигенных тестов с SIA Ekspress Laboratorija, сейчас начали оценивать правоохранительные органы. Представитель главы правительства подчеркнул, что все закупки, произведенные во время Covid-19, отслеживаются и контролируются соответствующими учреждениями.

В то же время глава правительства по-прежему считает, что более широкое внедрение самотестирования на Covid-19 — это одна из мер безопасности, которая поможет Латвии оперативно идентифицировать вспышки заболевания.

Как уже сообщалось, правительство на прошлой неделе достаточно неожиданно и оперативно приняло решение сделать с 6 декабря обязательным тестирование всех очно работающих сотрудников, которые контактируют с коллегами, посетителями и клиентами. Предполагалось, что тестирование — быстрыми антигенными тестами — должно проводиться минимум два раза в неделю.

Со своей стороны государство обязалось закупить и предоставить такие тесты. То есть, предусматривалось, что государство возьмет все затраты на себя. В то же время правительство не утвердило порядок распределения и раздачи таких тестов, пообещав сделать это до 6 декабря. Также не был утвержден и механизм контроля тестирования на рабочих местах и учета тестов, которые были переданы работодателям и работникам.

В пятницу вечером стало известно, какие компании предоставят государству тесты. Что характерно, закупка, проводимая Государственным оборонным центром закупок и логистики обороны, фактически была начата еще до решения об обязательном тестировании работников. Изначально речь шла о закупке антигенных тестов для школьного скрининга. Закупка оценивалась в 14-15 млн евро, причем речь шла о запасах тестов всего на восемь недель.

На участие в ценовом опросе, объявленном Государственным оборонным центром закупок и логистики, в связи с закупкой антигенных тестов, было подано 30 заявок. После оценки полученных предложений принято решение о заключении генеральных договоров с пятью претендентами — Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical. Эти претенденты предложили тесты по цене 0,75-1,25 евро за штуку.

Стало известно, что первую поставку на сумму в 3 млн евро обеспечит Ekspress laboratorija. Эта фирма-победитель ценового опроса была учреждена только весной этого года. Уже после объявления результатов конкурса из списка совладельцев предприятия исчез гражданин России Сергей Лебедев. Обладатель контрольного пакета и единственное должностное лицо предприятия Елена Путвике ранее бизнесом не занималась.

В дальнейшем тесты будут поставляться пятью фирмами-победителями. В случае, если тестов понадобится больше, чем планировалось — то эти компании смогут получить новые заказы.

Совет коалиционных партий, на котором может быть принято решение сделать тестирование на рабочих местах добровольных, состоится сегодня, в понедельник, 29 ноября.