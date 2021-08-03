Коалиция концептуально поддержит законопроект о праве увольнять работников без ковид-сертификатов

Партии правящей коалиции намерены поддержать передачу комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией проекта поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19, а также поддержать проект в первом чтении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис заявил, что его фракция завтра поддержит дальнейшее продвижение этого законопроекта. То же самое заявили заместитель председателя фракции Национального объединения (НО) Янис Домбрава и представитель Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманс.

В то же время парламентарии ожидают, что ко второму чтению будут представлены различные предложения.

Домбрава считает, что обсуждение этих поправок следует продолжить и понять дополнительные аргументы по тому или иному положению. НО готово передать законопроект в комиссию, чтобы она могла начать работу, но ожидает, что предложения будут внесены ко второму чтению, и очень важно посмотреть на аргументы ответственных министров и эпидемиологов по отдельным вопросам.

Как заявил депутат, НО в целом не блокирует этот закон, но хочет разобраться в нюансах законопроекта, в том числе об обязательной вакцинации учителей.

В свою очередь председатель фракции "Для Развития/За!" Вита Анда Терауда на вопрос, будет ли этот законопроект принят в нынешней редакции или изменен по существу, ответила, что при таком составе Сейма это сложно предсказать.

Комментируя скептицизм НО, Терауда поинтересовалась, почему эти возражения не были высказаны в Кабинете министров, когда принималось решение о внесении законопроекта в Сейм. В ходе рассмотрения поправок будет видно, будут ли предложены небольшие или концептуальные изменения, отметила политик.

Фелдманс сообщил, что внесет предложение о вакцинации депутатов по принципу "взаимной ответственности", так как это необходимо для скорейшего возобновления работы парламента.