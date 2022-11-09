Коалиция может и не состояться. "Объединенному списку" дана неделя — ответить на предложение Кариньша

Если "Объединенный список" на этой неделе не даст ответ на предложение премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") о разделе сфер ответственности между политическими силами, создающими правительство, коалиция может не состояться, сообщает агентство LETA.

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В чем предложение и надежды Кариньша?

Предложение Кришьяниса Кариньша предусматривает, что "Новое Единство" (26 мандатов в Сейме) могло бы занять в будущем правительстве семь должностей — премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра энергетики и климата и министра благосостояния.

Предполагалось, что "Объединенному списку" (15 мандатов) к уже полученной должности председателя Сейма (ее занял Эдвардс Смилтенс) добавятся четыре должности в правительстве — министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития и дигитализации.

Национальному объединению при таком раскладе доставились четыре должности — министра обороны, министра культуры, министра сообщения и министра экономики.

В среду, 9 ноября, "Объединенный список" не дал ответ на предложение "Нового Единство". Кариньш все же выразил надежду, что эта политическая сила даст ответ до конца недели.

Однако из того, что сказал Кариньш, можно сделать вывод, что если на этой неделе не будет получен ответ от "Объединенного списка", то, вероятно, не удастся прийти к ясности, следует ли продвигать и дальше такую модель коалиции.

"Объединенный список" предлагает "более эффективную модель"

Улдис Пиленс, который выдвигался "Объединенным списком" в премьер-министры, заявил ранее агентству LETA, что считает предложение Кариньша "одномерным". Предложение, по мнению официального миллионера, предполагает согласование позиций, а не изначально выработку концептуального решения. Из слов Пиленса следует, что Кариньш ставит политический компромисс между сторонами ставится выше качества самого решения.

Следует отметить, что Кришьянис Кариньш в ходе встреч с потенциальными партнерами, в свою очередь, задавался вопросом, каков статус Улдиса Пиленса на переговорах, поскольку он вообще не баллотировался и не избран в 14-й Сейм.

"Объединенный список" заявил еще во вторник, 8 ноября, что выступает за введение "более эффективной модели правительства" с межпартийным и межотраслевым сотрудничеством под руководством министерств.

"Для обеспечения солидарной и сплоченной и сплоченной работы команды правительства все партнеры должны быть в равной степени вовлечены в развитие всех секторов. Это будет обеспечено межпартийным и межотраслевым взаимодействием под руководством министерств", — заявляли представители "Объединенного списка".

Можно предположить, что за этими формулировками скрывается желание "Объединенного списка" создать параллельные и межведомственные структуры, которые сделали бы менее прямым руководство премьера, и соответственно, "Нового Единства".

Так "Объединенный список" призывал к созданию специальной переговорной группы по надлежащему финансированию секторов здравоохранения, образования, внутренних дел и социального обеспечения, чтобы обеспечить общую позицию партнеров. "Объединенный список" настаивал на создании правительственных комитетов по энергетике, безопасности и конкурентоспособности, в которых будут работать министры, обеспечивая скоординированную и эффективную политику в этих стратегических и приоритетных областях.

Что дальше? Те же + "Прогрессивные"?

Ранее, утром среды, 10 ноября, Кариньш заявил, что, если "Объединенный список" не даст ответ на предложение о распределении ответственности, то, вероятно, придется вернуться к варианту коалиции с участием тех же трех партий и четвертого игрока — "Прогрессивных". Напомним, что сейчас коалицию пытаются сформировать "Новое Единство" (26 мандатов в Сейме), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13), суммарно контролирующие 54 голоса в парламенте. "Новое Единство" изначально настаивало на приглашении в коалицию "Прогрессивных" (еще 10 голосов в Сейме), но уступило давлению "Объединенного списка" и Нацобъединения.

Кришьянис Кариньш — действующий премьер, претендующий на должность главы следующего Кабинета министров — пообещал в случае негативного ответа от "Объединенного списка" обратиться к президенту Эгилу Левитсу.

Тут необходимо отметить, что Левитс до сих пор официально не номинировал Кариньша в премьер-министры, дожидаясь ясности с тем, сложится ли коалиция.