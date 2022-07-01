Коалиция не может договориться об индексации пенсий

Партнерам по коалиции еще необходимо договориться об организации индексации пенсий, прежде чем этот вопрос будет передан на рассмотрение Сейма, сообщил агентству LЕТА депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение).

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Депутаты фракции "Для развития/За!" обратили внимание Минфина на нехватку дискуссий об индексации пенсий и порядке организации мер поддержки населения. По мнению коалиционных партий, единая система распределения поддержки не создана.

Также депутаты "Для развития/За!" внесли предложение к закону о государственных пенсиях, предусматривающее индексацию пенсий с 1 августа.

Однако со стороны партнеров по коалиции в адрес "Для развития/За!" прозвучали обвинения в том, что предложения, которые окажут большое влияние на госбюджет, не были согласованы с другими партиями коалиции. "Нельзя, чтобы любой депутат, любая партия вносили предложения, сильно влияющие на бюджет, особенно понимая, что сейчас предвыборное время. В результате бюджет может быть основательно разрушен", — сказал Домбрава.

Обычно индексация пенсий происходит 1 октября, но, учитывая рост цен, коалиция решила провести ее в этом году в начале сентября, сообщил депутат Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").

Однако Домбрава отметил, что коалиция должна сначала договориться между собой. "Необходимо понять, что государство может себе позволить в этой ситуации и в каком объеме", — добавил Домбрава.

Вопрос об индексации пенсий планируется обсудить в Сейме 14 или 21 июля.