Коалиция не может договориться об индексации пенсий
Foto: LETA

Партнерам по коалиции еще необходимо договориться об организации индексации пенсий, прежде чем этот вопрос будет передан на рассмотрение Сейма, сообщил агентству LЕТА депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение).

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Депутаты фракции "Для развития/За!" обратили внимание Минфина на нехватку дискуссий об индексации пенсий и порядке организации мер поддержки населения. По мнению коалиционных партий, единая система распределения поддержки не создана.

Также депутаты "Для развития/За!" внесли предложение к закону о государственных пенсиях, предусматривающее индексацию пенсий с 1 августа.

Однако со стороны партнеров по коалиции в адрес "Для развития/За!" прозвучали обвинения в том, что предложения, которые окажут большое влияние на госбюджет, не были согласованы с другими партиями коалиции. "Нельзя, чтобы любой депутат, любая партия вносили предложения, сильно влияющие на бюджет, особенно понимая, что сейчас предвыборное время. В результате бюджет может быть основательно разрушен", — сказал Домбрава.

Обычно индексация пенсий происходит 1 октября, но, учитывая рост цен, коалиция решила провести ее в этом году в начале сентября, сообщил депутат Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").

Однако Домбрава отметил, что коалиция должна сначала договориться между собой. "Необходимо понять, что государство может себе позволить в этой ситуации и в каком объеме", — добавил Домбрава.

Вопрос об индексации пенсий планируется обсудить в Сейме 14 или 21 июля.

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