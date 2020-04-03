Коалиция: несмотря на Covid-19, территориальная реформа в Латвии должна быть завершена

Несмотря на призывы отдельных депутатов, партий и самоуправлений отложить рассмотрение административно-территориальной реформы (АТР) до окончания чрезвычайного положения, коалиционное большинство считает, что работа должна быть продолжена, пишет газета Diena.

Правда, отмечает издаение, это не будет легко и быстро, потому что по основному законопроекту АТР к третьему чтению подано еще больше предложений, чем ко второму, которое у Сейма еще до чрезвычайного положения заняло целых шесть дней.

К третьему чтению законопроекта подано около 350 предложений, из них примерно 280 внес самый активный оппозиционер Виктор Валайнис (СЗК). Первоначально предполагалось, что законопроект будет рассмотрен до конца апреля, но теперь не прогнозируется, когда это произойдет.

Четыре коалиционные партии не видят причин, почему АТР и связанные с ней законопроекты нужно откладывать до окончания чрезвычайного положения, так как заседания парламента могут проводиться удаленно. Министерство охраны среды и регионального развития также рекомендует продолжить работу.

Однако депутат комиссии по АТР Янис Домбрава не исключает, что в работе может наступить пауза, если изменятся условия в связи с Covid-19 или парламент не сможет собираться на заседания. В четверг состоялось первое заседание Сейма в новых условиях, которое подтвердило, что работа идет медленнее, чем обычно, но парламент в состоянии принимать решения.