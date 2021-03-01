Коалиция одобрила выплату 200 евро пенсионерам и лицам с инвалидностью

Сегодня, 1 марта, коалиционные партии концептуально договорились о выплате разового пособия в размере 200 евро пенсионерам и лицам с инвалидностью, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи партнеров по коалиции.

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По его словам, партии договорились продолжить предоставление единовременных пособий. Правительство недавно решило выделить единовременное пособие в размере 500 евро на каждого ребенка-иждивенца, а сегодня концептуально договорилось расширить круг получателей.

В среду, 3 марта, вопрос будет обсуждаться в совете по стратегическому управлению, затем, 4 марта, его должны рассмотреть в Кабинете министров, а затем — в Сейме.