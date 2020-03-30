Коалиция планирует обеспечить обедами на дому школьников из малообеспеченных, нуждающихся и многодетных семей
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Правящая коалиция договорилась, что во время чрезвычайного положения школьники из малообеспеченных, нуждающихся и многодетных семей будут обеспечиваться обедами, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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"Есть очень много детей, которые единственную горячую пищу получали в школах, а школы сейчас закрыты. Завтра планируем рассмотреть, как обеспечить питание детям из малообеспеченных семей", — сказал премьер.

Министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила, что коалиция поддержала инициативу Министерства образования и науки о государственной дотации для бесплатных обедов детям из таких семей. "Это социально уязвимая группа школьников", — сказала министр.

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LETA

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LETA

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Илга Шуплинска Кришьянис Кариньш
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