Коалиция поддержала кандидатуру Плешса на должность главы VARAM

Сегодня правительственные партии договорились поддержать кандидатуру депутата Сейма Артура Томса Плешса (Развитие/За!) на пост министра охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш подтвердил, что коалиция согласилась поддержать кандидатуру Плешса. Премьер в ближайшее время представит Сейму необходимые документы, чтобы парламент мог проголосовать за избрание Плешса.

Должность министра освободилась после того, как Юрис Пуце (Развитие/За!) подал в отставку после скандала с использованием пропуска на автостоянку для депутатов Рижской думы.