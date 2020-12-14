Коалиция поддержала кандидатуру Плешса на должность главы VARAM
Foto: LETA

Сегодня правительственные партии договорились поддержать кандидатуру депутата Сейма Артура Томса Плешса (Развитие/За!) на пост министра охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подтвердил, что коалиция согласилась поддержать кандидатуру Плешса. Премьер в ближайшее время представит Сейму необходимые документы, чтобы парламент мог проголосовать за избрание Плешса.

Должность министра освободилась после того, как Юрис Пуце (Развитие/За!) подал в отставку после скандала с использованием пропуска на автостоянку для депутатов Рижской думы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

18

Source

LETA

Tags

Юрис Пуце VARAM Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно