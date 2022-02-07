Коалиция поддерживает создание концертного зала в Доме конгрессов

Сегодня коалиция поддержала оборудование Национального акустического концертного зала в рижском Доме конгрессов, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи партий, формирующих правительство.

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Такое политическое решение было принято на заседании коалиции после доклада министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение), и планируется, что правительство примет решение по этому вопросу в ближайшее время, сказал премьер.

Как уже сообщалось, комитет по развитию проекта национального акустического концертного зала выбрал местом для концертного зала Рижский дом конгрессов, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Наурис Пунтулис ранее заявлял, что проект акустического концертного зала в Риге является важнейшим приоритетом его работы, кроме того, проект внесен в декларацию правительства.

"Решение, принятое комитетом по развитию, станет третьей попыткой правительства приблизиться к строительству концертного зала", — сказал министр.

Как уже сообщалось, в феврале прошлого года Латвийский союз архитекторов приступил к анализу 36 возможных мест расположения национального акустического концертного зала в Риге.

Прошлым летом правительство утвердило местом для строительства концертного зала здание на улице Элизабетес, 2, где когда-то располагался ЦК Коммунистической партии ЛССР, а позже — Всемирный торговый центр.