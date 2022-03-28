Коалиция приняла решение о прекращении выдачи ВНЖ гражданам России и Беларуси

Коалиция приняла решение о прекращении выдачи временного вида на жительство иностранцам, которые покупают в Латвии недвижимость и производят другие вклады. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи партнеров по коалиции.
Кариньш отметил, что партнеры по коалиции договорились закрыть программы "золотой визы", позволявшие получить иностранцам ВНЖ при приобретении недвижимости и других инвестициях.
По информации премьер-министра, Министерство внутренних дел работает над соответствующими поправками к закону.
Председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце указал, что запрет на получение ВНЖ таким способом будет распространяться на граждан России и Беларуси.
Латвия выдала иностранцам в общей сложности 46472 временных вида на жительство, причем россиянам — 10347. Из них половина получили право на документы после покупки недвижимости. Если учитывать и постоянные ВНЖ, в Латвии живет более 50 тыс. россиян.
Пока статистика не показывает возросшего интереса граждан России к временным видам на жительство в Латвии. С начала войны заявки подали 307 человек — это чуть меньше, чем в январе, когда желающих было 343.
Управление по делам гражданства и миграции рассказывает: те, чья заявка на ВНЖ одобрена, пока не могут ехать за документам — российским гражданам визы не дают.
Однако 160 россиян после начала войны получили гуманитарные визы, чтобы приехать в Латвию. Министерство иностранных дел пояснило, что это журналисты, сотрудники сферы культуры и члены их семей — те, для кого существует риск преследования и кому министерство помогло пересечь границу.