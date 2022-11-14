Коалиция распределила должности: в Латвии появится вице-министр при Министерстве обороны

Достигнуто соглашение о разделении сфер ответственности, а в Латвии появится вице-министр при Министерстве обороны. Об этом сообщил президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Кариньш подтвердил эту информацию, сообщает LETA.

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В дополнение к уже предложенным Кариньшем решением решено учредить должность вице-министра при Министерстве обороны. Министерство обороны будет возглавлять министр от Национального объединения, а вице-министр будет от "Объединенного списка". Конкретные задачи вице-министра и их объем со временем будут уточнены — скорее всего, они будут связаны с привлечением широкой общественности к военно-гражданской обороне в случае военной угрозы, сказал Кариньш.

Второе соглашение предусматривает, что сфера охраны среды в основном останется в Министерстве регионального развития и цифровых технологий, сказал Кариньш. Департамент климата перейдет в новое Министерство климата и энергетики. Партии еще будут обсуждать, какие департаменты туда перейдут.

Как ранее уже сообщалось, Кариньш предложил "Новому Единству" семь должностей — премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования, министра юстиции, министра климата и энергитики и министра благосостояния. "Объединенному списку" достанется должность председателя Сейма и четыре министерства — МВД, Министерство земледелия, Минздра и Министерство регионального развития и дигитализации.

Национальному объединению также достанутся четыре министерства — Минобороны, Министерство культуры, Министерство сообщения и Министерство экономики.