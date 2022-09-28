Коалиция РД пришла к неформальному соглашению о переименовании трех связанных с советской властью топонимов

Рабочая группа коалиционных депутатов Рижской думы пришла к неформальному соглашению о переименовании трех связанных с советской властью топонимов, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

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Среди подлежащих смене названий улица Детлава Бранткална, улица Мстислава Келдыша и аллея Валентина Пикуля.

Детлав Бранткалнс был советским военачальником латышского происхождения, во время Второй мировой командовал латышским 130-м стрелковым корпусом. Мстислав Келдыш — советский ученый, который родился в Риге, один из идеологов советской космической программы. Писатель Валентин Пикуль жил в Риге последние годы жизни.

Озола подчеркнула, что с 24 февраля разговоры о переименовании этих улиц велись уже несколько раз, но до сих пор официального решения принято не было.

Как сообщалось, подготовленный Министерством юстиции законопроект предусматривает переименование как минимум 98 топонимов, которые ассоциируются с прославлением коммунистического режима.