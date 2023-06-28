Коалиция Рижской думы на грани распада: в столице поссорились "Новое Единство" и "Прогрессивные"/Par!

Если на государственном уровне — на переговорах о создании расширенной правительственной коалиции — "Новое Единство" и "Прогрессивные" демонстрируют почти полное единодушие, то внутри коалиции в Рижской думе эти политические силы вошли в острый конфликт.

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Что не поделили "Новое Единство" и "Прогрессивные"?

Старт конфликту между двумя правящими в Риге политическими силами — "Новым Единством" и "Прогрессивными"/Par! — дало решение от 16 июня об отстранении об исполнения обязанностей и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса и начальника Управления инфраструктуры дорожного движения того же департамента Андрея Уртанса. Исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что Вайводс возможно причастен в бесхозяйственных тратах в размере нескольких миллионов евро.

Сфера сообщения находится в ведении вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"). Он воспринял увольнение Вайводса в штыки, назвал "необоснованным и вредительским", да и еще и осуществленным крайне не вовремя: в самый горячий период дорожных работ. Во вторник, 20 июня, фракция "Нового Единства" в Рижской думе призвала мэра Риги Мартиньша Стакиса (беспартийный, но принадлежит к фракции "Прогрессивные"/Par! ) обеспечить объективное расследование дисциплинарного дела Яниса Вайводса.

Дальше — больше: вице-мэр Риги Вилнис Кирсис и глава Комитета по делам сообщения Рижской думы Олаф Пулкс (оба — "Новое Единство") подали проект решения о создании следственной комиссии, которая даст оценку тому, что происходило в Департаменте сообщения Рижской думы. И если "Прогрессивные"/Par! настаивают на том, что оценивать деятельность Вайвода и вверенного ему департамента должно бюро исполнительного директора Риги Яниса Вайводса, то "Новое Единство" считает, что предложенный круг оценщиков слишком узок, не объективен и нужно создать новую комиссию.

Председатель фракции "Прогрессивных"/Par! Мартиньш Коссович в среду, 28 июня, выступил с крайне резким заявлением в адрес Кирсиса и Пулкса, фактически обвинив их в том, что они препятствуют расследованию.

"Впервые в этом созыве Рижской думы мы столкнулись с теперь уже официальным откровенным влиянием политических чиновников, когда чиновники выявили разбазаривание муниципальных средств в объеме 7 миллионов евро. Невероятно, но ответственные политики делают все, чтобы отсрочить или остановить расследование и скрыть разбазаривание и, возможно, даже коррупционную деятельность", — говорится в заявлении Коссовича. После завершения внутреннего расследования в Рижской думе Коссович намерен передать информацию в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

"Код Риге" опасается, что коалиция Рижской думы распадется

Еще одна фракция, входящая в правящую коалицию Рижской думы — "Код Риге" (бывшие "Консервативные") — в среду, 28 июня, выступила с публичным заявлением, в котором высказала обеспокоенность происходящим. По мнению "Код Риге", из-за конфликта "Нового Единства" и "Прогрессивными"/Par! коалиция в Рижской думе — на грани распада.

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Чтобы коалиция не распалась, необходимо в ближайшее время встретиться для переговоров, которые должны длиться до тех пор, пока не будет найден рациональный компромисс и удастся избежать взаимно враждебного и деструктивного сценария развития событий, заявили депутаты группы "Код для Риги".

"Мы не наивны и знаем, что уважения нельзя требовать, его можно только заслужить, а уважение между нами — государственно настроенными политическими силами — это то же самое, что и взаимоуважение между обществом и политиками. Взаимное общение должно быть корректным и тактичным, если мы хотим сохранить Ригу под влиянием Латвии", — говорится в распространенном депутатами заявлении.

По мнению группы "Код для Риги", этим конфликтом и раздором могут воспользоваться антигосударственные силы.

Политический контекст: причем здесь Кабинет министров?

В коалицию Рижской думы входят "Прогрессивные"/Par!, находящиеся пока в оппозиции в Сейме (14 депутатов), премьерское "Новое Единство" (9), совместная фракция правительственных Национального объединения и Латвийского объединения регионов, состоящего в Сейме во фракции "Объединенного списка" (7), а также 4 депутата от "Кода Риге!" (бывшие "Консервативные", которые прежде были в составе правительства, но не избрались в 14-й Сейм). Итого — 34 из 60 депутатов Рижской думы.

По неофициальной информации, совместная фракция Национального объединения и "Объединенного списка" в Рижской думе начала в июне раскачивать коалицию в столичном самоуправлении. Якобы это было связано с тем, что "Новое Единство" после избрания президентом страны Эдгара Ринкевича начало переговоры о расширении правительственной коалиции с оппозиционными в Сейме "Прогрессивными" и Союзом "зеленых" и крестьян. Нынешние партнеры "Нового Единства" по Кабинету министров — Нацобъединение и "Объединенный список" — возражают против такого расширения коалиции. Раскачивание коалиции в Рижской думе стало со стороны Нацобъединения и "Объединенного списка" ответом на действия "Нового Единства" на правительственном уровне. Нацобъединение и "Объединенный список", как следует из арифметики — обладатели "золотой акции" в коалиции Рижской думы (7 из 34 голосов). И в случае, если "Новое Единство" решит создать правительство с "Прогрессивными" и СЗК, Нацобъединение и "Объединенный список" могут "взорвать" коалицию в Рижской думе.

Нынешний острый конфликт между "Новым Единством" и "Прогрессивными"/Par! в Рижской думе еще больше усложняет политический расклад. На государственном уровне — на переговорах о создании расширенной правительственной коалиции — "Новое Единство" и "Прогрессивные" демонстрируют почти полное единодушие и фактически готовность работать в одном Кабинете министров. В то же время известно, что Национальное объединение и "Прогрессивные", дружно сосуществующие в коалиции в Рижской думе, не готовы работать вместе в правительстве.

Таким образом процесс расширения правительственной коалиции, который почти неизбежно ведет к созданию Кабинета министров иной конфигурации, и нарастающие конфликты в правящей коалиции Рижской думы — взаимосвязаны. Можно предположить, что переговоры между политическими силами теперь ведутся уже сразу на "двух столах" — и Кабинете министров, и в Рижской думе. То есть, параллельно — об изменениях в составе как правительственной коалиции, так и коалиции в Рижской думе. И между двумя центрами власти должен быть достигнут некий политический баланс.