"Код Риге" призывает до 4 мая этого года снести памятник Пушкину

Четыре депутата Рижской думы от коалиционного блока "Код Риге" (бывшие "Консервативные") призывают самоуправление до 4 мая этого года — Дня восстановления независимости Латвии — демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный у городского канала в парке Кронвалда.

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"Код Риге" обратился к коалиционным партнерам, чтобы принять решение о сносе незаконно установленного памятника Пушкину.

Четыре депутата приводят такую мотивацию необходимости демонтажа — "чтобы приостановить раскол общества и дальнейшую эскалацию этого вопроса". Вице-мэр Линда Озола, представляющая "Код Риге", вместе с коллегами просит включить этот вопрос в повестку дня заседания Совета по коалиционному сотрудничеству Рижской думы. Об этом "Код Риге" проинформировал партнеров, распространив открытое письмо.

Озола считает, что поэт Пушкин — символ российского импереализма.

По мнению депутатов "Код Риге", памятник необходимо демонтировать, так как посольство России использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды. Памятник, подаренный Московской думой, установлен незаконно, считают депутаты. Памятник был открыт 22 августа 2009 года в парке Кронвалда при поддержке Латвийского Пушкинского общества, посольства России в Латвии и при поддержке бывшего мэра Нила Ушакова ("Согласие"), но без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры и Совета по сохранению и охране исторического центра Риги.

Позже, в апреле 2013 года, решением Рижской думы он был передан в собственность самоуправлений. Поэтому, по мнению "Код Риге", особых разрешений на демонтаж памятника не потребуется.

Сейчас, полагает "Код Риге", значительно усилилось общественное давление, которое заставляет принять решение и действовать аналогично как в случае со сносом "памятника оккупации" в Пардаугаве.

По мнению четырех депутатов, риски безопасности по-прежнему остаются высокими, с нарастающей тенденцией развития в городской среде, поэтому коалиция должна незамедлительно принять решение о демонтаже и перемещении незаконно установленного памятника, чтобы исключить любую возможность использования как место прославления "героев" 9 мая.

Кроме того, депутаты обращают внимание на потенциальный риск публичного противостояния и прославления русского мира в месте расположения памятника в парке Кронвалда.

Как уже сообщалось, в начале марта этого года Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советских времен.

Совет поддержал предложение демонтировать памятник писателю Андрею Упитсу, установленный в 1982 году парке Кронвалда, и скульптуру "писательнице сталинского периода" Анне Саксе на улице Гауяс, 1.

Также Совет по памятникам дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он якобы был установлен незаконно.

Совет по памятникам Рижской думы также поддержал предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому, "трехкратному Герою Социалистического Труда СССР" Мстиславу Келдишу, установленный в парке у городского канала напротив центрального здания Латвийского университета. Совет считает, что следует снять памятную доску историку Янису Зутиса со здания на бульваре Бастея 12.

Также был поддержан демонтаж памятной доски типографии Коммунистической партии на Чиекуркалнской 1-й длинной линии 88.

Инициатором демонтажа или переноса указанных памятников выступил Центр общественной памяти.