Кого поддерживать в условиях инфляции? Акцент будет на адресную систему льгот

В Латвии в следующем отопительном сезоне, который прогнозируется еще более суровым, чем предыдущий, к некоторым потребителям электроэнергии больше не будут применяться специальные льготы или одинаковые скидки. Поддержки окажут только тем, кто действительно не может без нее обойтись, сообщает передача De facto в эфире Латвийского телевидения.

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При этом пока государство вообще не видит, кто именно может предоставить такую поддержку и по каким конкретно адресам. На разработку такой системы осталось меньше трех месяцев, сообщает передача.

Экономисты уже давно предлагают введение адресной системы поддержки, поскольку ресурсы государства ограничены. В прошлом отопительном сезоне на поддержку отдельных слоев населения было выделено 407 млн ​​евро. Все это одолженные деньги, которые придется вернуть. В начале мая на эту тему высказался и президент Латвии Эгилс Левитс: "К сожалению, нельзя такие льготы предоставлять всем подряд — должна быть адресная поддержка".

Государство должно видеть, кто больше всего нуждается в выплате адресных пособий. Размер зарплаты или пенсии сами по себе не могут являться таким критерием. Например, ежемесячный доход в 1000 евро для одинокого человека имеет совсем другое значение, чем те же 1000 евро для человека с двумя детьми. Но на уровне государства такую ситуацию оценить оперативно невозможно. Задачу частично выполняют органы местного самоуправления, однако этого тоже недостаточно.

Санита Шкилтере, советник Латвийской ассоциации самоуправлений, признает, что самоуправления видят только тех, кто обращается в социальные службы и просит о помощи.

"А потом, конечно, становится понятно, с кем он живет и так далее. Но это в ручном режиме. Да, конечно через компьютеры, но уровень автоматизации вполне маленький. Учитывая большое количество людей, у которых потенциально могут быть проблемы, то все должно выполняться автоматически", — добавляет она.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш утверждает, что давно выступает за адресную поддержку. Правда, в начале этого года, когда решали о предыдущей поддержке, даже член его партии, министр финансов Янис Рейрс согласился с общим подходом к выплатам помощи, поскольку из-за роста цен страдали не только самые бедные слои населения.

Министерство благосостояния, которое подверглось резкой критике со стороны премьер-министра, признает, что надо больше обсуждать целевые возможности, но не было времени на приведение системы в порядок.

Заместитель госсекретаря министерства Элина Целминя отмечает, что это обсуждалось еще зимой: "Было желание оказать поддержку очень быстро, поэтому пришлось использовать механизмы, доступные в то время".

Необходимые данные о жителях Латвии фактически уже есть в национальных базах данных, но в разных учреждениях - Службе доходов, в Агентстве государственного социального страхования, в самоуправлениях, в Управлении по делам о гражданстве и миграции.

На публике партнеры по коалиции не выступают против таких изменений. В Минблаге и Минэкономики, которые непосредственно вовлечены в проблему, предполагают, что сумеют внедрить новую систему в срок - с 1 сентября. "Думаю, что это необходимо было сделать раньше", — заметила министр экономики Илзе Индриксоне.

Скорее всего, в новой программе помощи населению одним из главных критериев будет уровень доходов. По данным на 2020 год, три группы с самым низким доходом – это домохозяйства со средним доходом на человека до 509 евро. Минблаг признает что и в отношении четвертой группы (в среднем 721 евро на члена домохозяйства) тоже можно говорить о поддержке. Пятая группа домохозяйств (около 1400 евро на человека) уже менее подпадает под критерии о помощи.

Самоуправления опасаются, что если автоматизированная система наблюдения за этими группами выйдет из строя, то осенью они не справится с объемом работы. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития признает, что создать систему будет не сложно, а сейчас ее нет потому, что раньше она не требовалась. Самое сложное - не сам сбор данных с населения, а критерии и методы оказания помощи, полагают в министерстве.