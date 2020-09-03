Кокинс извинился за ошибки на внеочередных выборах Рижской думы
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Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс принес извинения избирателям за ошибки, допущенные на выборах в Рижскую думу.

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"Я приношу извинения всем, кто не смог проголосовать", - сказал Кокинс, признав, что ошибки допустила именно городская избирательная комиссия.

Однако, защищая работников, он напомнил, что эти выборы очень отличались от всех предыдущих, и было много нововведений.

Например, было продлено время работы избирательных участков, введены визиты на дому, и все это усложнило процесс, как и ограничения из-за "Covid-19". У сотрудников избирательных участков было много работы, и они могли за всем не уследить, сказал Кокинс.

Сегодня на заседании ЦИК рассматриваются полученные жалобы на результаты выборов в Рижскую думу. Как сообщалось, из-за непроштампованных конвертов не были учтены голоса примерно 600 избирателей.

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Выборы в Рижскую думу 2020 ЦИК
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