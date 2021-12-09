Количество больничных пациентов с Covid-19 уменьшилось до 583

За истекшие сутки в Латвии были госпитализированы 49 новых пациентов с коронавирусом, 84 человека из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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Количество госпитализированных за сутки сократилось на 7,6%. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о смерти 24 больных с коронавирусом.

У 473 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 110 человек, или 18,87%, переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 22 588 пациентов с Covid-19.