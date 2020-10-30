Количество больных Covid-19 постояльцев Резекненского пансионата увеличилось до 18 человек
Foto: Shutterstock

Количество больных Covid-19 постояльцев Резекненского пансионата увеличилось до 18 человек, сообщил агентству LETA руководитель социальной службы самоуправления Гунар Арбиданс.

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В дополнение к уже известным 12 случаям добавились еще шесть. Среди работников новых случаев нет, больны восемь человек.

Все больные изолированы, постояльцам запрещено покидать пансионат. Увеличилась нагрузка на работников, так как часть находится на карантине.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний на четверг, за последние две недели количество больных Covid-19 в Резекне составляет 33 человека.

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LETA

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LETA

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