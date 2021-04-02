Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 снизилось до 602
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В течение минувших суток в больницы поступили 70 человек, у которых диагностирован Covid-19, в том числе пять перевезены. Общее число госпитализированных пациентов снизилось с 653 в среду до 602 в четверг, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Из всех госпитализированных пациентов, 76 находятся в тяжелом состоянии.

В четверг из больниц выписано 107 человек, в том числе пять перевезены. В целом на сегодняшний день из больниц выписано 10 293 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 587 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек. За прошедшие сутки сделано 17 046 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,4%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 370,3 случаев на 100 000 человек

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