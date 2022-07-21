Количество кибератак на Латвию весной выросло в четыре раза

Число кибератак на латвийские предприятия и инфраструктуру в мае этого года по сравнению с началом года выросло в четыре раза. Об этом свидетельствует обобщенная статистика DDoS-атак компании Tet за первые шесть месяцев 2022 года. Всего в сети было зафиксировано более 900 атак, 344 из них были особенно опасными, сообщили в компании.

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"Наибольший рост кибератак наблюдался в мае, особенно после 9 мая. В этот период в день в среднем происходило 4-5 существенных попыток атак, которые были направлены на самые важные для населения Латвии системы государственных учреждений и предприятий, службы продажи билетов, шлюзы VPN, — рассказал главный директор по технологиям и член правления Tet Дмитрий Никитин. — В июне число атак все еще было высоким, но несколько изменился их фокус — было больше нападений на Литву, что связано с транзитными санкциями в Калининград. Сейчас активность злоумышленников в латвийском киберпространстве снова возрастает".

По словам Никитина, в этом году, по сравнению с прошлым, у хакеров изменись задачи. "Во-первых, раньше целью киберпреступлений в основном были финансовые махинации, вследствие чего нам приходилось блокировать атаки на одни и те же финансовые учреждения. А сейчас атаки носят геополитический характер — их совершают "по заказу", когда, вероятно, кто-то уже за это заплатил. Во-вторых, хакеры не хотят тратить время на хорошо защищенные системы. Если они видят, что осуществить нападение сложно, то выбирают более легкие, менее защищенные цели. Это еще раз подтверждает, что жертвой DDoS-атаки может стать любое учреждение или компания", — отметил он.

В Tet отмечают, что в настоящее время Латвия нерлохо справляется с атаками, большинство из них получается отразить, а если злоумышленникам и удается "опрокинуть" систему, то всего лишь на несколько минут. Однако все еще наблюдается тенденция, когда о защите организации начинают думать лишь после инцидента, а не заранее. Об этом свидетельствуют и результаты проведенного Tet тестирования цифровой безопасности 123 латвийских предприятий.

"Большинство опрошенных компаний (70%) не имеют кризисного плана кибербезопасности и не проводят диагностику уязвимостей, а 40% для защиты оборудования своей компании используют только антивирусную программу. Все это говорит о том, что нам нужно и дальше совершенствовать системы защиты, чтобы уменьшить риски и максимально усложнить жизнь киберпреступникам", — заключил Никитин.