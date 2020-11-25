Количество коек для больных Covid-19 увеличено до 633

Для лечения пациентов с Covid-19 в больницах доступно 633 коек, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью передаче "Насущный вопрос" (Šodienas jautājums) на телеканале LTV.

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За счет дневных стационаров и отделений планового ухода идет перепрофилирование, благодаря чему можно отвести новые места для больных коронавирусом. Новые доступные койки появились как в Риге, так и в регионах.

Кроме того, некоторые частные медучреждения готовы помочь и принять больных коронавирусом.

По ее словам, сейчас есть три сценария развития ситуации — оптимистический, реалистический и тяжелый. Реалистический предусматривает 500-600 госпитализированных с коронавирусом.