Количество новорожденных за два месяца уменьшилось на 14,9%

За два первых месяца года в Латвии зарегистрирован 2161 новорожденный, что на 14,9% или 379 меньше, чем за тот же период 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В феврале родился 1021 ребенок, что на 15,9% меньше февраля прошлого года, а в январе — 1140 детей, или на 14% меньше.

В январе-феврале в Латвии зарегистрировано 5319 смертей, что на 5,6% или 316 меньше, чем за тот же период прошлого года (5635 умерших).

Таким образом, количество умерших в январе-феврале превысило количество новорожденных на 3158. В тот же период прошлого года эта разница составляла 3095.

В первые два месяца года в Латвии зарегистрировано 829 браков, что на 7,2% или 64 брака меньше, чем в предыдущем году.

На 1 марта 2023 года население Латвии составляло 1,886 млн человек.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии была самая низкая рождаемость за последние 100 лет — зарегистрировано 15 535 новорожденных, что на 10,8% или 1885 меньше, чем в 2021 году.