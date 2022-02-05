Количество новых случаев Covid-19 вновь превысило 10 тысяч, умерли 11 человек

В пятницу в Латвии выявлен 10 501 новый случай Covid-19 (днем ранее - 10 537), скончались 11 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 27 098 тестов, доля позитивных результатов — 38,8%. Из всех заболевших 4294 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 6207 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди 11 скончавшихся два пациента были в возрасте от 40 до 49 лет, один - от 50 до 59 лет, два - от 60 до 69 лет, лет, шесть — от 80 до 89 лет. Среди умерших восемь пациентов не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 5920,2 (днем ранее - 5671,3).

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 442 871 человека при населении в 1,89 млн человек.