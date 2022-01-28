Количество пациентов с Covid-19 в больницах приблизилось к 800 человек

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 760 до 799 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализирован 131 пациент с Covid-19, выписаны 87 человек.

В настоящее время в больницах находятся 717 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 82 человек (10,26%) тяжелое.

Как сообщалось, в четверг, 27 января, в Латвии выявлено 8682 новых случая Covid-19, получена информация о смерти девяти пациентов с коронавирусом