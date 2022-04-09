Количество пациентов с Covid-19 в больницах сократилось до 553 человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки сократилось до 553 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Всего вчера госпитализированы 53 пациента с коронавирусом, выписаны 125 человек.

Это наименьшее число пациентов, госпитализированных за один день с 10 января, когда в больницу попали 50 человек с коронавирусом.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 237 пациентов, из них у 213 среднетяжелое течение заболевания, 24 человека — в тяжелом состоянии.

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