Количество пациентов с Covid-19 в больницах сократилось до 553 человек

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки сократилось до 553 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего вчера госпитализированы 53 пациента с коронавирусом, выписаны 125 человек.

Это наименьшее число пациентов, госпитализированных за один день с 10 января, когда в больницу попали 50 человек с коронавирусом.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 237 пациентов, из них у 213 среднетяжелое течение заболевания, 24 человека — в тяжелом состоянии.