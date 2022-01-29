Количество пациентов с Covid-19 в больницах сократилось до 753

За последние сутки количество пациентов в латвийских больницах с симптомами Covid-19 сократилось с 799 до 753 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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За последние сутки, 28 января, в больницы по всей Латвии поступили 129 пациентов с диагнозом "Covid-19", а были выписаны 158 человек.

В данный момент 681 из находящихся в стационарах пациентов находятся в состоянии средней тяжести, у 72 пациентов (9,56%) болезнь протекает в тяжелой форме.

Министр здравоохранения Даниэл Павлютс на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что у 455 пациентов в больницах основным диагнозом поставлен Covid-19. По его словам, увеличилось количество людей, попадаюших в больницы "совсем по другим причинам", у которых короновирус является сопутствующим диагнозом и не проходит тяжело. Тогда как общее количество пациентов, у которых Covid-19 является основным диагнозом, остается в больницах стабильным, отметил Павлютс.

Как сообщалось, 28 января в Латвии было констатировано 9626 новых случаев заболеванием Covid-19, что является антирекордом за все два года. За последние сутки в Латвии от коронавируса скончались семь человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за минувшие сутки возрос с 3904,1 до 4250,7 случаев на 100 000 жителей.