Количество пациентов с Covid-19 в больницах упало ниже отметки 1300
Foto: LETA

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1377 до 1296 человек (5,8%), свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 169 пациентов с Covid-19, выписано 213 человек.

В настоящее время в больницах находится 1076 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 220 человек (16,9%) тяжелое.

В последний раз менее 1300 стационарных пациентов было зарегистрировано в латвийских больницах 23 октября.

Всего с начала пандемии после лечения Covid-19 из больниц выписано 20 773 пациента.

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