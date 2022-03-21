Количество выявленных случаев Covid-19 – самое маленькое за два месяца

За последние сутки в Латвии выявлено 1352 новых случая Covid-19, что является самым низким показателем с 20 января этого года, когда было выявлено 864 случая, свидетельствуют данные Центра профилактики и профилактики заболеваний.

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Уже сообщалось, что из выявленных зараженных 386 были непривиты или не прошли полный курс вакцинации, 966 были привиты.

Вчера проведено 3967 лабораторных тестов на Covid-19, из них 34,1% оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за последние сутки снизился с 3670,9 случая до 3605,3 случая на 100 тысяч населения.

С диагнозом Covid-19 умерли три человека — в возрасте 70-79 лет, 80-89 лет и 90-99 лет. Из умерших двое были непривиты или не прошли курс вакцинации, один был вакцинирован.

Всего в Латвии скончались 5499 человек, зараженных Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 772 390 человек.