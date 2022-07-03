Колледж Госпогранохраны купит пять собак за 18 400 евро
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Колледж Государственной пограничной охраны купит пять собак на общую сумму 18 400 евро без налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается на сайте Управления по надзору за закупками.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В закупке было получено пять предложений, и их выиграли Аленс Дзенис, Сергей Федотов, Инга Эглите, Даце Салпутра и Санита Синате.

По итогам закупки были сразу несколько победителей. Это сделано для того, чтобы каждый из пяти претендентов получил по одной собаке.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Образование британского качества — в Риге!
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом