Колледж Госпогранохраны купит пять собак за 18 400 евро

Колледж Государственной пограничной охраны купит пять собак на общую сумму 18 400 евро без налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается на сайте Управления по надзору за закупками.

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В закупке было получено пять предложений, и их выиграли Аленс Дзенис, Сергей Федотов, Инга Эглите, Даце Салпутра и Санита Синате.

По итогам закупки были сразу несколько победителей. Это сделано для того, чтобы каждый из пяти претендентов получил по одной собаке.