Колючую проволоку для границы с Беларусью купили за полмиллиона евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Для временного забора на латвийско-белорусской границе колючую проволоку за 488,4 тысячи евро (без НДС) купят у фирмы Brief, которая с начала пандемии поставляла государственным ведомствам маски и другие средства индивидуальной защиты, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV) портал Rus.lsm.lv.

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Агентство государственного обеспечения объявило, что договор о покупке проволоки заключили 10 сентября. Поставщика выбрали по итогам ценового опроса.

Дмитрий Трофимов, государственный секретарь МВД, пояснил: в данный момент ищут фирму, которая временный забор поставит.

"Сейчас идет опрос о цене на установку. Кабинет министров 10 августа выделил 1,7 млн евро для 37 км. Поэтому в случае, если по итогам опроса предоставленного финансирования будет недостаточно, конечно, проинформируем об этом отдельно Кабинет министров", — отметил он.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, представители дорожно-строительной компании Igate рассказали общественности, что на складе хранится 30-километровый, готовый к установке забор. Забор на основании договора, заключенного с Государственной пограничной службой в 2019 году, был подготовлен к установке на восточной границе, но работы отменили. Это произошло после того, как в 2019 году Бюро внутренней безопасности (ИБР) задержало экс-главу Погранохраны Нормундса Гарбарса по подозрению в возможных нарушениях при строительстве латвийско-российской границы. В ходе расследования Бюро присвоило статус подозреваемых по уголовному делу четверым — в том числе и председателю правления Igate Марису Пейлансу.

МВД проигнорировало предложение компании.

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Пограничники Беженцы в Латвии Беларусь Кабинет министров
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