Командир НВС Латвии: необходимо изменить регламент, чтобы латвийские добровольцы могли легально помогать Украине

В Латвии нужно изменить регламент, чтобы жителям не грозила бы уголовная ответственность за участие в военных действиях на стороне Украины. К такому мнению пришли глава Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонидс Калниньш и председатель Юридической комиссии Сейма Юрис Юрашс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал граждан Европы, имеющих боевой опыт, взяться за оружие и защитить Украину от нападения России. При этом Зеленский выразил критику в адрес Запада за слишком медленное предоставление помощи.

В настоящее время за активное участие в вооруженном конфликте за пределами территории Латвии Уголовный закон Латвии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с последующим пробационным надзором до трех лет.

Сейм определил эту ответственность в 2015 году после того, как несколько жителей Латвии отправились воевать на стороне ДНР и ЛНР.

Калниньш полагает, что, например, земессарги массово могли бы направиться в Украину как добровольцы, однако он считает, что необходимо менять Уголовный закон, чтобы потенциальным добровольцам за помощь Украине не грозила бы уголовная ответственность.

"Мы не можем активно поддерживать Украины в борьбе с захватчиками, однако в то же самое время мы не можем запретить добровольцам поддерживать законное право Украины на самооборону", — заявил Калниньш.

Юрашс, в свою очередь отметил, что он уже обратился к однопартийцу — министру юстиции Янису Бодансу — чтобы обсудить возможное регулирование вопроса об оказании помощи Украинской армии со стороны латвийских добровольцев.