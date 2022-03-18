Командир НВС: за 25 дней заявок на вступление в Земессардзе в три раза больше, чем в обычный год

В результате войны в Украине потенциальный противник Латвии стал куда более понятен — от него можно ждать только подлостей, заявил генерал-лейтенант, командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

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Военачальник подчеркнул "абсолютно огромное" значение достижений Украины, украинского народа в сопротивлении российской армии. По словам Калниньша, происходящее объясняет, почему Латвия развивает свой оборонный потенциал — с 2017 года введена концепция комплексной национальной обороны, важной частью которой является именно народ Латвии.

С военной точки зрения вооруженные силы способны выполнять свои задачи в максимальной степени, а в рамках коллективной обороны Латвия будет полностью защищена. В Латвии ведется очень интенсивная работа по повышению боевых возможностей, в стране находится более 3000 солдат союзников, постоянно поступает новая техника, дополняющая ее возможности.

Но самое главное в любой обороне, как показывает пример Украины, это готовность самого общества защищать страну — то, что они создали, восстановили и хотят развивать, стремясь к экономическому процветанию. Это означает сплоченность общества, моральную готовность и силу воли, которая для жителей Латвии достаточно высока, сказал Калниньш.

"Я очень оптимистично настроен, вижу как общество сегодня очень активно вступает в Земессардзе — на сегодняшний день за 25 дней подано более 1800 заявок, что в три раза больше, чем в среднем за год", — сказал командующий НВС.

Латвия одной из первых поддержала Украину поставками оружия, систем вооружения, доказавших свою эффективность в пехотных частях. "В результате, например, российские вертолеты днем ​​перестают летать, потому что в Украине развернуто оружие малой дальности, и я России огромные потери бронетехники", — сказал Калниньш.

"Мы должны быть очень благодарны украинцам за то, что они показали им, как защищать страну", — сказал командующий НВС.

Калниньш подчеркнул, что в ходе войны в Украине потенциальный противник стал для Латвии намного понятнее. "От него можно ожидать только тех подлостей, которые можно увидеть в Украине", — Калниньш.

Оценивая принятое вчера Сеймом заявление о призыве к ООН установить бесполетную зону над Украиной, Калниньш отметил, что с точки зрения военной эффективности бесполетная зона над Украиной имела бы эффект, но это не является единственным или полным, необходимым для обеспечения максимальной защиты.

"В Украине артиллерийские и ракетные удары по армейским и гражданским объектам причинили огромный ущерб. Наименьшими из этих ударов были авиационные, — сказал Калниньш, добавив, что Украина нуждается в гораздо больших противовоздушных и противоартиллерийских возможностей.

"Но окончательное решение о бесполетной зоне — политическое", — подчеркнул Калниньш, добавив, что с военной точки зрения объем помощи, доставленной Украине, окажет существенное влияние на обеспечение защиты страны.