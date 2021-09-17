Командующий латвийской армии: белорусская армия вольется в систему обороны России

Совместные учения российских и белорусских военных "Запад 2021" свидетельствуют о том, что в дальнейшем сотрудничество двух стран перерастет во включение белорусской армии в систему обороны России. Таким мнением командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш поделился с агентством LETA.

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Учения "Запад" завершились в четверг, но, как считает глава НВС, расслабляться нельзя, нужно следить, вернутся ли части армии соседних стран на свое место дислокации и каково будет состояние их боеготовности. Боеготовность латвийской армии тоже снижать нельзя.

По мнению Калниньша, восточные соседи все еще считают блок НАТО врагом номер один и угрозой, поэтому сценарий учений не меняется и ориентируется на нападение. При этом провокаций, отметил он, в ходе учений не констатировано.

По его словам, уже в ходе учений "Запад" было видно, как Россия интегрировала участие белорусской армии в учениях, и это значит, что в дальнейшем сотрудничество двух стран перерастет во включение белорусской армии в систему обороны РФ.