Командующий НВС: Латвия должна быстрыми темпами внедрять беспилотники

Учитывая события в Украине, Латвия должна приобрести и быстро внедрить возможности беспилотных летательных аппаратов, развивая эти функции в подразделениях до самого низкого уровня, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

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В комментарии для портала sargs.lv, который недавно создало Министерство обороны Латвии, Калниньш напомнил, что использование беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Латвии не является чем-то новым.

"Еще в 2007 году мы со специалистами из Латвии начали разрабатывать потребность в беспилотных летательных аппаратах для выполнения тактических задач", — добавил командующий НВС.

В 2018 году за внедрением разведывательных беспилотников типа "Пингвин" на уровне бригад НВС последовала закупка беспилотников меньшего класса.

В Земессардзе развивают возможности дронов с 2019 года, в 2020 году состоялось первое обучение операторов дронов продолжительностью в несколько дней.

В этом году Украина планирует потратить на закупку дронов 502 млн евро. Рассматривается закупка дронов для широкого спектра применений. Это и ударные дроны, и дроны для корректировки артиллерии и доставки боеприпасов, а также для эвакуации раненых. Генштаб ВСУ заявил о формировании первых в мире рот беспилотников.