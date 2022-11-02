Командующий НВС: самоуправления должны развивать возможности реагирования в кризисных ситуациях

Самоуправления Латвии должны активно развивать свои возможности реагировать на кризисные ситуации, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калниньш в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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Отвечая на вопрос о сотрудничестве армии с другими службами, Калниньш сказал, что на данный момент его больше всего заботит общее сотрудничество в государственном масштабе, особенно с самоуправлениями и неправительственными организациями. Именно эти навыки отрабатывались на недавних учениях "Намейс".

"Если мы посмотрим на пример Украины, то увидим, что там в регионе есть глава военной администрации, который не является военным. Воюют солдаты. Это означает, что самоуправления должны брать на себя гораздо большую ответственность", - сказал Калниньш.

Он подчеркнул, что самоуправлениям нужно больше развивать эти навыки, чтобы они могли функционировать в кризисных ситуациях, и только после этого следует улучшать сотрудничество со структурами внутренних дел, которое и так находится на достаточно высоком уровне.