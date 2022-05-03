Командующий НВС: ситуация на фронте может измениться, когда Украина получит тяжелое вооружение

В начатой Россией войне против Украины сейчас ни одна из сторон не превалирует, но ситуация может измениться, когда Украина получит тяжелое вооружение. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) высказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Командующий НВС пояснил, что ни одна из сторон на данный момент не имеет военного превосходства, поскольку соотношение человеческих сил практически одинаковое. Россию пока держит то, что у нее не закончились вооружение и боеприпасы, но, когда Украина получит более тяжелое вооружение, ситуация может измениться.

Украина еще не получила всю необходимую западную военную технику или только учится ее использовать, но она героически сражается, оценил ситуацию на фронте Калниньш, отметив, что тем временем идет "окопная война", когда движение на фронте идет медленно.

Калниньш напомнил, что Россия не считается ни с какими потерями во время войны, "впихивает" своих военных и особо не считает павших. Несмотря на то, что РФ потеряла довольно много, она постоянно пополняет свои человеческие ресурсы, возможно, отправляя на войну плохо подготовленных людей.

Командующий армией подчеркнул, что в настоящее время Латвия находится в абсолютной безопасности и общественности не о чем беспокоиться, так как приняты первые быстрые решения по укреплению восточного фланга НАТО, а Россия мобилизовала все свои силы в Украине.