Командующий НВС: снос памятника в Пардаугаве является огромным шагом к консолидации нации

По мнению командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Леонида Калниньша, снос памятника в Пардаугаве является огромным шагом на пути к консолидации латвийской нации.

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В программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения он признал, что с нетерпением ждал сноса памятника как огромного шага для завершения деоккупации Латвии.

"Конечно, есть небольшая часть общества, которая должна завершить эту фазу внутренне, на психологическом, нравственном уровне", — сказал командующий, добавив, что эта небольшая часть общества обычно громче и активнее высказывает свое мнение, поэтому складывается ложное впечатление, что есть достаточно сильное противодействие консолидации нации.

Калниньш указал, что люди, "застрявшие" в пропаганде о том, что 9 мая является самым большим праздником в жизни, должны сделать очень важный шаг и четко и ясно сказать, являются ли они или не являются частью нашего общества.

На вопрос о возможной мести России Латвии за снос монументального советского памятника командующий НВС ответил, что никаких военных провокаций именно по этой причине не ожидается, но надо учитывать, что Россия продолжает проводить различные агрессивные действия с целью идти своим имперским путем и угрожать всем соседним странам, а также ценностям западного мира в целом.