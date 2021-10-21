Комендантский час: краткая справка о том, что можно и что нельзя

С четверга, 21 октября, по 15 ноября в Латвии на четыре неделе объявлен локдаун с целью значительно притормозить распространение инфекции Covid-19, подчеркнули в Государственной канцелярии.

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Во время локдауна действует комендантский час — с 20 до 5 часов жители должны оставаться дома. В экстренных случаях, когда необходимо покинуть место жительства, при себе нужно иметь заполненное свидетельство.

Предприятия общепита могут работать во время комендантского часа: будут работать службы доставки. На вынос еду смогут взять люди, которые исполняют рабочие обязанности, например, сотрудники оперативных служб или люди, которые едут на работу или с работы.

За несоблюдение строгих ограничений в связи с Covid-19 может быть применен штраф до 2000 евро физическим лицам и до 5000 евро юридическим лицам.

С 21 октября по 14 ноября включительно запрещены публичные и частные мероприятия. Последние разрешены лишь в рамках одного домохозяйства. Однако, все еще можно будет навещать одиноких людей, чтобы оказать им поддержку.

Каникулы продлены до 29 октября. В понедельник, 1 ноября, возобновляется очное обучение для 1-3-х классов. Учащиеся 4-12-х классов остаются на удаленном обучении до 15 ноября. Дошкольные учреждения будут открыты во время локдауна.

В местах общепита еда будет доступна только на вынос, работать они будут с 6 до 19 часов. Ограничения не распространяются на службы доставки.

Во время локдауна с 6 до 19 часов будут работать такие места, как продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, зоомагазины, места торговли прессой и товарами гигиены, цветочные и книжные магазины, телекоммуникации и АЗС. Дистанционная продажа будет разрешена при условии доставки купленных товаров за пределы территории магазина.

Во время локдауна будут предоставлены только те услуги, которые необходимы населению, такие как выдача документов, удостоверяющих личность, или социальная помощь. Услуги, связанные с развлечениями, а также услуги сферы красоты запрещены.

Для посетителей будут закрыты культурные места — музеи, выставки, архивы, библиотеки, культурные центры, художественные галереи, выставочные залы, эстрады, театры, концертные залы, а также места, где проходят репетиции художественных коллективов.

Всех, кто может, просят работать удаленно, на рабочем месте смогут присутствовать только те, у кого есть действующий ковид-сертификат или отрицательный тест на наличие коронавируса.

Ранее портал Delfi уже писал о принятых правительством новых ограничениях в связи с борьбой с Covid-19.