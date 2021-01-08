Комендантский час: общественный транспорт в Риге в будет курсировать до 22.00

Общественный транспорт в Риге в период ограничений в виде комендантского часа будет курсировать до 22.00, сообщила представитель ООО "Ригас сатиксме" Байба Барташевича-Фелдмане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это решение принято в связи с тем, что с 8 и 9 января в период с 22.00 до 05.00 жители должны находиться по месту жительства.

Рейсы общественного транспорта "Ригас сатиксме", которые по расписанию отходят от конечной соответствующего маршрута начиная с 22.01 будут отменены.

Чтобы обеспечить своевременную инкассацию наличных денег в соответствии с установленными правительством ограничениями, "Ригас сатиксме" 8 и 9 января с 18.00 прекратит продажу билетов за наличные в диспетчерских пунктах, находящихся в конечных пунктах маршрутов. Будет сохранена возможность приобрести за наличные одноразовый билет на проезд у водителя общественного транспорта.