Комендантский час предложено сократить до 2 часов ночи
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По мнению Министерства внутренних дел (МВД), в случае сохранения комендантского часа он может быть сокращен до 2 часов ночи, говорится в презентации, которую МВД представило сегодня правительству.

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До сих пор комендантский час действовал по пятницам и субботам с 22 до 5 часов утра.

Основные преимущества отмены комендантского часа заключаются в том, что полиция будет более эффективно контролировать эпидемиологические ограничения, тем самым снижая заболеваемость. Кроме того, по мнению МВД, ограничения будут легче восприниматься общественностью, а сектор внутренних дел сэкономит на оплате труда в ночное время.

В случае отмены комендантского часа патрули смогут больше контролировать собрания людей и другие ограничения — в транспортных средствах, домашних хозяйствах и других местах, недоступных для общественности.

В этом случае МВД сбалансирует существующие ресурсы в рабочие дни, а также дополнительно привлечет сотрудников правоохранительных органов к проверкам торговых точек и других общественных мест.

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LETA

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LETA

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