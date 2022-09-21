Комиссия по иностранным делам призывает не признавать результаты референдумов на оккупированных Россией территориях Украины

В среду, 21 сентября, Комиссия Сейма по иностранным делам приняла заявление о том, что Латвия не признает запланированные Россией референдумы на оккупированных территориях Украины, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

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Выражая солидарность с украинским народом, комиссия Сейма по иностранным делам будет просить Сейм рассмотреть заявление на заседании 22 сентября.

В заявлении члены комиссии призывают международное сообщество не признавать результаты запланированных Россией так называемых референдумов и любые другие формы "волеизъявления народа" на оккупированных территориях Украины, а также российские паспорта, выданные в оккупированных регионах Украины.

"Ни Латвия, ни какая-либо другая демократическая страна никогда не признают эти псевдореферендумы или любые их результаты легитимными. Именно так Россия стремится укрепить свои территориальные приобретения в Украине и легитимизировать их, но это невозможно", — сказал Рихард Колс, председатель комиссии Сейма по иностранным делам, подчеркнув, что референдумы, организованные Россией, открыто противоречат Уставу ООН и Конституции Украины и не будут иметь юридической силы.

Депутаты осуждают планы России провести и полностью поддержать незаконные референдумы о присоединении оккупированных территорий Украины к России, которые запланированы с 23 по 27 сентября. Комиссия по иностранным делам подчеркивает, что любые референдумы на временно оккупированных Россией территориях Украины противоречат украинскому законодательству и международному праву.

В своем заявлении комиссия по иностранным делам ссылается на августовское обращение Верховной Рады Украины к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и их парламентским ассамблеям, а также к правительствам и парламентам мира не признавать проведение российской оккупационной администрацией так называемых референдумов и любые их результаты на оккупированных территориях Украины.

Депутаты напоминают, что необоснованное вторжение России на территорию Украины является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, что явно противоречит обязательствам России, вытекающим из международного права, нормам Устава ООН, а также тем обязательствам, которые Россия взяла на себя, подписав Будапештский меморандум и взяв на себя обязательства гарантировать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Россия, осуществляя масштабную военную агрессию против Украины, продолжает свои усилия по незаконной аннексии оккупированных территорий Украины, организации фальшивых референдумов, выдаче паспортов Российской Федерации гражданам Украины, пребывающим на оккупированных Россией территориях, а также занимается массовой депортацией граждан Украины на территорию России, говорится в заявлении.

Парламентарии подтверждают свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также свое непоколебимое решение не признавать незаконную аннексию Крыма, поддерживая более глубокую интеграцию Украины в евроатлантическое пространство.

В заявлении комиссия по иностранным делам призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить санкции против России, чтобы лишить ее вооруженные силы возможности продолжать военную агрессию в Украине, а также наращивать военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины. Евроатлантическому сообществу также предлагается единогласно поддержать инициативы, осуждающие военные действия России на Украине, и привлечь виновных к ответственности, продолжать изоляцию России от международных и региональных организаций, а также принять равнозначные решения и установить равноценные санкции в отношении Белоруссии как сторонника российской военной агрессии.

МИД Латвии со своей стороны также "решительно осуждает так называемые референдумы о присоединении оккупированных областей Украины к России, запланированные на 23-27 сентября незаконно назначенными представителями российской оккупационной власти".

В МИД подчеркивают, что подобные референдумы незаконны и являются открытым нарушением международного права. Латвия не признает легитимность этих референдумов или каких-либо их результатов.

МИД призывает Россию немедленно прекратить провокационные действия, направленные на эскалацию российской военной агрессии и дальнейшее обострение общей ситуации в Украине. "Настаиваем на немедленном выводе российских войск с территории Украины", — говорится в заявлении МИД.

В ответ на действия России международное сообщество должно быть готово усилить давление на Россию, приняв новые санкции.

Министерство иностранных дел подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также непоколебимую поддержку Украины и ее народа в их борьбе за свободу и независимость.