Комиссия Сейма концептуально одобрила идею отнимать гражданство Латвии у тех, кто поддерживает военные преступления

Во вторник, 5 апреля, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала подготовленные министром юстиции Янисом Бордансом ("Консервативные") поправки к Закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу для лишения лиц, поддерживающих военные преступления, гражданства Латвии. При этом депутаты договорились в среду, 6 апреля, продолжить обсуждение того, как сделать такие изменения юридически корректными.

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Внесение поправок в Закон "О гражданстве" обоснованы тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины.

За что хотят лишать гражданства?

Сейчас в первой части 24-й статьи Закона "О гражданстве" перечисляются четыре основания для лишения гражданства Латвийской Республики.

Все эти основания для лишения гражданства связаны с нарушениями, совершенными гражданином Латвии по отношению к Латвийскому государству, и тем самым подрывают принцип взаимной лояльности между Латвийским государством и этим гражданином.

В то же время сейчас закон не предусмотривает лишение латвийского гражданства в случаях, связанных с нарушениями общепризнанного международного права в отношении другого демократического государства, что одновременно создавало бы косвенную угрозу демократическому строю и конституционным ценностям Латвии.

"Рассматривается, что гражданин Латвии, значительно поддержавший военную агрессию страны и международно наказуемые преступления против другого демократического государства, тем самым способствуя угрозе демократическому строю Латвии, нарушил долг взаимной лояльности между государством и гражданином", — пояснили авторы законопроекта то, как они хотят расширить возможности лишения гражданства.

Министерство юстиции признает, что гражданство — это прочная правовая связь лица с Латвийским государством, из которой вытекают как взаимные обязанности, так и права. "В ситуации, когда гражданин Латвии осуществляет такую ​​деятельность, как указано в законопроекте, Латвийское государство должно иметь право оценить, имеет ли такое лицо право пользоваться правами, вытекающими из гражданства и международной защитой, которую Латвия предоставляет своему гражданину", — говорится в аннотации к законопроекту.

Для разрешения этой ситуации было предложено дополнить 24-ю статью Закона "О гражданстве". Предлагаемая редакция предусматривает, что гражданство Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях.

Предоставление такой поддержки или участие в осуществлении подобной деятельности будет устанавливаться заключением учреждения государственной безопасности, предусматривают поправки.

Можно ли таким образом лишить гражданства?

Однако человек может быть лишено гражданства Латвии только в том случае, если это не приводит к тому, что он становится лицом без гражданства. В этом случае Латвия не нарушит взятые на себя международные обязательства.

В целях эффективного управления процедурой приобретения и утраты гражданства, в том числе обеспечения прозрачного учета указанных процедур, планируется создать информационную систему приобретения и утраты гражданства. Однако эту систему планируется установить только к 31 марта 2023 года.

При этом, если Сейм примет поправки к Закону "О гражданстве", то предусмотренная этими изменения процедура лишения гражданства может применяться с момента вступления закона в силу. То есть до того, как будет разработана Информационная система приобретения и утраты гражданства.

Эксперты, приглашенные на заседание комиссии Сецма, в целом поддержали поправки к закону, однако указали, что в ходе рассмотрения нормативных изменений нужно выработать четкие и недвусмысленные формулировки окончательной редакции.

Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство"), парламентский секретарь Министерства иностранных дел, выразила концептуальную поддержку поправкам, указав при этом на необходимость улучшения предложенной формулировки для соответствия правовым принципам. Она добавила, что если законом предусмотрено лишение гражданства по факту поддержки военных преступлений, то это может решить только суд, а не службы безопасности.

Представитель Юридического бюро Сейма также указал, что предлагаемые изменения предусматривают лишение гражданства Латвии за пособничество военным преступлениям, однако сейчас термин "военные преступления" являеются частью разговорной речи, общественной риторики в то время, как военные преступления в Украине еще не документированы юридически.

Представитель Юридического бюро заявил, что если в законе появится норма, предложенная Янисом Бордансом, то действия, за которые можно лишить гражданства, должны быть констатированы решением суда, а не службами безопасности.

В среду, 6 апреля, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции продолжит дискуссии.