Комиссия Сейма концептуально одобрила запрет на торговлю спиртным в игорных залах
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Во вторник, 27 апреля, Юридическая комиссия Сейма концептуально одобрила новые поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, предусматривающие запрет на розничную торговлю спиртным в местах организации азартных игр.

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"Употребление алкоголя во время азартных игр уменьшает способность человека оценивать финансовые риски и предусмотреть другие вредные последствия", — приводит пресс-служба Сейма слова председателя Юридической комиссии Юриса Юрашса.

Отметим, что в этом месяце Сейм принял решение не давать ход рассмотрению поправок к Закону об азартных играх и лотереях, которые предусматривали существенное ограничение азартных игр в Латвии. Согласно идее авторов из KPV LV и Новой консервативной партии, возможность очно сыграть в азартные игры должна была быть предоставлена только в казино, которые работают в четырех- и пятизвездочных гостиницах. Законопроект содержал также предложение повысить возрастной ценз на право участвовать в азартных играх — с нынешних 18 лет до 21 года, а также ввести ограничение на участие в лотереях — 18 лет.

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