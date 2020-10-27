Комиссия Сейма начала дело против Гобземса, который призывал не носить маски во время пандемии

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям большинством голосов приняла решение начать дело против депутата Алдиса Гобземса в связи с его призывами не соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности и не носить маски. Дело будет рассмотрено на следующей неделе.

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Гобземс обосновал свое нежелание не носить маску советом врача и религиозными соображениями. На заседании он присутствовал удаленно, включив виртуальный фон с экзотическим пляжем и пальмами. Он обвинил депутатов в цинизме, напомнил, что тут присутствуют те, кто не выполнил обещание о зарплатах медработникам. "Как те, кто цинично не соблюдал закон, будут учить меня этике?" — задал Гобземс риторический вопрос.

Он указал на то, что в комиссии есть только один врач — ветеринар Илмарс Дуритис ("Развитие/За!), и он может лечить только его собаку — а лечащий врач Гобземса рекомендовал ему не носить маску. "И у меня есть религиозные убеждение, которые не разрешают мне закрывать лицо", — добавил депутат.

Присутствовавшая на заседании глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле назвала поведение Гобземса безответственным и сказала, что если рост заболеваемости продолжится, систему здравоохранения Латвии ждет коллапс.

Глава комиссии Сейма Янина Курсите-Пакуле выразила надежду, что Гобземс извинится и признает ошибку и больше не будет подвергать опасности жизнь и здоровье других людей.