Комиссия Сейма не поддержала петицию об отмене экзамена по латышскому для граждан РФ
Foto: Ekrānuzņēmums

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду не поддержала коллективную инициативу с Manabalss об отмене поправок к Закону об иммиграции, обязывающие живущих в Латвии граждан России и Беларуси сдать экзамен по латышскому, чтобы сохранить постоянный вид на жительства. Проект решения об отклонении инициатива еще должен утвердить Сейм.

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На заседании комиссии присутствовала автор инициативы Ольга Петкевич. Она подчеркнула, что русский язык — это просто инструмент общения, а она, как и другие живущие в Латвии русскоязычные, лояльна Латвии, а не России и Путину. Закон затрагивает в первую очередь пожилых людей, которые, хоть и знают латышский на разговорном уровне, из-за своих лет физически и эмоциональны не могут выдержать длинный экзамен.

Представители Министерства внутренних дел и Центра содержания образования возразили, что А2 — это невысокий уровень знания языка, минимальный, чтобы человек мог полноценно участвовать в жизни общества, и требование знать язык на А2 нельзя назвать несоразмерным. Выучить язык на А2 можно за два месяца, а пенсионерам, возможно, потребуется три-четыре.

Райвис Дзинтарс из "Национального объединения" сказал, что граждане России и Беларуси — группа риска. Это не значит, что они поклонники идеологии Путина, но они — группа риска, добавил он.

Депутаты признали, что закон вызвал ряд проблем и вопросов, тем не менее, считают они, продвигать инициативу дальше нельзя, потому что это даст неверный сигнал: люди могут подумать, что не нужно сдавать экзамен. Представитель Центра содержания образования подчеркнула, что нужно дать обществу ясный сигнал, что госязык знать необходимо, и поправки к закону не будут пересмотрены по существу.

Набравшую за три дня 10 000 подписей инициативу "Хватит нервировать жителей Латвии с гражданством России и Беларуси" подала Ольга Петкевича, которая указала, что новые правила в основном касаются пожилых людей.

Новое регулирование также предусматривает необходимость гражданам России и Беларуси доказывать свои регулярные доходы. Автор инициативы приводит аргумент, что это требование может стать невыполнимым для людей в возрасте.

22 сентября Сейм принял изменения в Закон об иммиграции, которые предусматривают, что постоянный вид на жительство граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, действует до 1 сентября 2023 года. Чтобы не лишиться права жить в Латвии, такие граждане России должны будут представить документы, подтверждающие знание латышского языка.

В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) пояснили, что граждане России должны будут знать латышский язык на уровне А2. Удостоверения о знании госязыка, выданные начиная с 1 февраля 2001 года, остаются в силе.

От проверки владения госязыком освобождаются граждане России старше 75 лет. Также освобождение можно получить при наличии ряда диагнозов.

Граждане России должны будут предоставить и доказательства, что у них есть регулярные доходы (например, сбережения не годятся). Если такой гражданин получает латвийскую пенсию, то ее размер не важен. Если российскую, то она не должна быть ниже 620 евро — минимальной зарплаты в стране. Если доходов не хватает, то родственники гражданина России могут предоставить гарантийное письмо, подтвердив готовность помогать финансово.

На 28 сентября в Латвии насчитывалось 18 691 женщина и 9 765 мужчин, к которым относятся эти требования. Известно, что 4 400 женщин и 2 557 мужчин достигли 75 лет и будут освобождены от экзамена по госяязыку.

Многие жители Латвии, принявшие гражданство России, сделали это, чтобы раньше выйти на пенсию. В России возраст выхода на пенсию по-прежнему ниже, чем в Латвии, где он в ближайшие годы составит 65 лет.

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