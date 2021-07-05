Kомиссия Сейма оценит высказывания Гобземса, сравнившего непривитых от коронавируса с жертвами геноцида евреев

Сегодня на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям планируется рассмотреть заявление нескольких депутатов Сейма в связи с высказываниями депутата Гобземса в социальных сетях, фактически сравнившего положение непривитых от Covid-19 с жертвами геноцида евреев и призвавшего их носить на груди шестиконечную желтую звезду.

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Заявление подписали депутаты Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), Юрис Юрашс (Новая консервативная партия), Улдис Агулис (СЗК) и Инесе Войка ("Для развития/За"), а инициировала его депутат Криста Баумане ("Для развития/За").

По словам Баумане, заявления и действия Гобземса не только шокируют, но и наносят ущерб репутации Сейма.

Высказывания Гобземса также резко осудил Совет еврейских общин Латвии.

Парламентарии считают, что публичные заявления и Гобземса грубо нарушают нормы этического кодекса Сейма, согласно которому депутат избегает слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными. Также высказывания Гобземса оскорбляют память шести миллионов евреев, погибших в результате геноцида во время Второй мировой войны, и выражают презрение к жертвам холокоста.

В связи с этими высказываниями партию Гобземса "Закон и порядок" покинули депутаты Любовь Швецова и Юлия Степаненко.