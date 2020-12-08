Комиссия Сейма одобрила введение штрафа в размере до 50 евро за отсутствие маски

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала принятые в первом чтении поправки к разработанному Министерством юстиции законопроекту, которые предусматривают штрафы за обслуживание посетителей без масок. Представители Латвийской конфедерации работодателей и Латвийской ассоциации торговцев топливом выступили против этих поправок.

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Одна из поправок к разработанному Министерством юстиции законопроекту об управлении распространением инфекции Covid-19 предусматривает введение штрафа в размере до 50 евро за отсутствие прикрывающей рот и нос маски в публичных местах.

Спорные поправки о применении наказания концептуально поддержала Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Синтия Силия в комиссии указала, что в период кризиса Covid-19 большая ответственность ложится непосредственно на работодателей и сотрудники компании не готовы разрешать конфликты, потому что для этого предусмотрена полиция. Кроме того, предпринимателям также не хватает финансовой поддержки во время кризиса, поэтому теперь не каждый небольшой магазин может позволить себе нанять охранника, который мог бы следить за соблюдением небходимых требований.

Представитель Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере, в свою очередь, отметила, что на заправочных станциях невозможно предоставить сотрудников, которые смогли бы следить, носят ли клиенты маски. В результате попадаются клиенты, которые на призыв надевать маски попросту уезжают с запраки, даже если машина уже заправлена.

"В целом ситуация улучшается, и все меньше и меньше людей не носят масок, но встречаются и такие случаи, когда клиенты уезжают, не расплатившись, и гнев населения не утихает", — добавила Силиня.

Представители ряда других отрослей также выступили против вспупления в силу этих поправок, сообщает LETA. Законопроект будет рассмотрен в срочном порыдке, предложения принимаются до 14 декабря.

Как известно, ранее правительство постановило, что жители должны носить защитные маски в ряде общественных мест, где невозможно соблюдать дистанцию ​​в два метра, например, в общественном транспорте, магазинах, на культурных мероприятиях и т. д. Однако ранее не было никаких штрафов, если эти правила не соблюдались.

Впоследствии Министерство юстиции подготовило поправки к Закону о борьбе с распространением Covid-19, которые предусматривают за несоблюдение правил о ношении маски будет либо вынесено предупреждение, либо наложен штраф в размере до 50 евро.

Размер штрафа будет определяться с учетом серьезности конкретного нарушения и необходимости наложения соразмерного штрафа за нарушение ограничений изоляции, карантина и самоизоляции. Размер штрафа будет определен муниципальной полицией или государственной полицией.