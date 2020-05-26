Комиссия Сейма одобрила закон на случай вторжения "зеленых человечков"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала подготовленные Министерством обороны поправки к закону, регулирующему военные действия в случае угрозы государству. В закон включен план действий и на случай вторжения "зеленых человечков".

Закон о Национальной безопасности предусматривает действия на случай вторжения другого государства — и "традиционными" способами, и более новыми, например, с помощью беспилотников и кибератак на важнейшие информационные системы страны и системы управления военными кораблями и самолетами.

В число ситуаций, угрожающих государству, включено появление военных без опознавательных знаков — так называемых зеленых человечков, вроде тех, что появились в 2014 году в Крыму.

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